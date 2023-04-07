Андрей Соколов рассказал о признаниях, поступавших ему после премьеры «Маленькой Веры»

Народный артист России Андрей Соколов поделился воспоминаниями о том, как отреагировали зрители на фильм «Маленькая Вера» Василия Пичула.

«Что после этого началось. Мне слали всякие признания, письма, посылки. Шли письма и от мужчин — немного, но они были. Меня, к примеру, обвиняли в том, что «я развалил семью», что «жена из-за тебя ушла из дома». Я всякий раз недоумевал: что я развалил?» — рассказал Соколов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, женщины писали о том, как сильно его любят, и он честно пытался ответить.

«Но после одного такого письма в дверь позвонили. Я открыл — стоит барышня с чемоданами. «Вы кто?» — говорю. «Ну вы же мне ответили». Я был в шоке», — сообщил артист.

Соколов добавил, что оценки фильма в целом сильно различались — одни хвалили, другие критиковали.

Ранее актриса Ангелина Пахомова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru заявила, что ей понравилась атмосфера на съёмках сериала «Бедные Абрамовичи».