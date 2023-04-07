Тренер Филиппенко назвал прыжки отличной альтернативой утренней зарядке

Мастер-тренер сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко заявил, что прыжки могут стать отличной разминкой для тех, у кого нет времени на утреннюю зарядку.

«Выполнять прыжки по утрам следует натощак. Техника упражнения простая: прыгать высоко и полностью выпрямлять ноги не нужно, во время выполнения прыжков следует немного отрывать ноги от пола. Начинать выполнять прыжки по утрам можно с 25 повторений, а затем постепенно увеличивать их число», — сказал он в беседе с РИАМО.

По его словам, для увеличения нагрузки можно напрягать пресс во время выполнения упражнения.

Как считает Филиппенко, прыжки по утрам улучшат настроение и обеспечат бодрость на весь день.

Вместе с тем рекомендуется помнить о противопоказаниях и проконсультироваться со специалистом.

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