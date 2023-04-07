Тренер Филиппенко назвал прыжки отличной альтернативой утренней зарядке
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«Выполнять прыжки по утрам следует натощак. Техника упражнения простая: прыгать высоко и полностью выпрямлять ноги не нужно, во время выполнения прыжков следует немного отрывать ноги от пола. Начинать выполнять прыжки по утрам можно с 25 повторений, а затем постепенно увеличивать их число», — сказал он в беседе с РИАМО.
По его словам, для увеличения нагрузки можно напрягать пресс во время выполнения упражнения.
Как считает Филиппенко, прыжки по утрам улучшат настроение и обеспечат бодрость на весь день.
Вместе с тем рекомендуется помнить о противопоказаниях и проконсультироваться со специалистом.
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