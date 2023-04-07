Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» выйдет в прокат осенью 2023 года

Съёмками семейной комедии занималась киностудия им. М. Горького. Картина режиссёра Элины Суни («Вероника не придёт», «Мой лучший друг», «Человек в футляре, человек в пальто и человек во фраке»), центральные роли в которой сыграли Александра Бабаскина («Время года зима») и Миша Мяло (сериал «Хрустальный») выйдет в российский прокат в сентябре 2023 года.

«Сегодня мы уже делаем семейное и подростковое кино. Один детский фильм из такого формата у нас в постпродакшене, то есть мы закончим и в сентябре выпустим. Называется «Чижик-Пыжик возвращается», — цитирует ТАСС генерального директора киностудии Юлиану Слащёву.

Сюжет картины вращается вокруг школьников, которые приехали в Санкт-Петербург из Екатеринбурга на экскурсию и стали свидетелями похищения знаменитой скульптуры. Дети решают вернуть её самостоятельно, и с этого начинается череда их приключений.

Ранее стало известно, что в Перми пройдёт новый фестиваль детского кино «Медвежонок».