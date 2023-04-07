Актриса Железняк рассказала об опыте общения с онкопациентами Центра имени Рогачёва

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Заслуженная артистка России, актриса театра «Ленком» Олеся Железняк рассказала, почему регулярно посещает Центр имени Димы Рогачёва, который оказывает помощь онкобольным детям.
Актриса Железняк рассказала об опыте общения с онкопациентами Центра имени Рогачёва
  • РИА Новости

Дети в таких учреждениях особенно нуждаются в «роскоши общения», поделилась актриса с «Российской газетой».

«Я не член какого-то фонда. Я, так сказать, сама по себе. Просто с некоторых пор поняла, что жить без встреч с этими детьми у меня просто не получается. Осознаю, не каждый хочет приобщения к этому миру болезней. У каждого своя жизнь, свои интересы. Забот полон рот. Но я уже не могу без этого. Вот сегодня мы с вами встречаемся. А меня мучает, что премьеры, что долго не была в центре», — рассказала Железняк.

Ранее, по сообщениям Nation News, ректор педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов рассказал о работе по лечению онкобольных детей.

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