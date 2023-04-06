Денис Мацуев выступит в Москве на концертах, посвящённых юбилею Рахманинова
- РИА Новости
Ранее концерты были перенесены из-за состояния здоровья Мацуева — артист заболел коронавирусом.
Изначально Денис Мацуев вместе с дирижёром Валерием Гергиевым и Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром должны были выступить 1 и 2 апреля и исполнить все симфонические концерты Рахманинова, а также рапсодию на тему Паганини для фортепиано.
Как пишет ТАСС, следующее мероприятие было запланировано изначально на 3 апреля, но теперь состоится 25 мая — в рамках камерного вечера Михаил Петренко должен исполнить трио Рахманинова и романсы, а Денис Мацуев — порадовать публику сольным выступлением.
Ранее сообщалось, что в Казани отменили концерт певицы Дианы Арбениной.