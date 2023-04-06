Денис Мацуев выступит в Москве на концертах, посвящённых юбилею Рахманинова

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Концерты с участием пианиста Дениса Мацуева, посвящённые 150-летнему юбилею со дня рождения Сергея Рахманинова, состоятся 12 и 13 апреля в Московской филармонии.
Денис Мацуев выступит в Москве на концертах, посвящённых юбилею Рахманинова
  • РИА Новости

Ранее концерты были перенесены из-за состояния здоровья Мацуева — артист заболел коронавирусом.

Изначально Денис Мацуев вместе с дирижёром Валерием Гергиевым и Российским национальным молодёжным симфоническим оркестром должны были выступить 1 и 2 апреля и исполнить все симфонические концерты Рахманинова, а также рапсодию на тему Паганини для фортепиано.

Как пишет ТАСС, следующее мероприятие было запланировано изначально на 3 апреля, но теперь состоится 25 мая — в рамках камерного вечера Михаил Петренко должен исполнить трио Рахманинова и романсы, а Денис Мацуев — порадовать публику сольным выступлением.

Ранее сообщалось, что в Казани отменили концерт певицы Дианы Арбениной.

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