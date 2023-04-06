Екатерина Волкова рассказала о словах Александра Абдулова про Аллу Пугачёву

Актриса Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о народном артисте РСФСР Александре Абдулове. В частности, она рассказала о его словах про певицу Аллу Пугачёву.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Волкова сообщила, что благодаря Абдулову музыка стала её второй профессией — якобы актёр обожал её вокал и говорил, что по сравнению с Волковой «Пугачёва — это седьмая автобаза».

«Мы вместе снялись у Сергея Александровича Соловьёва в фильме «О любви». Абдулов тогда искал героиню в сериал «NEXT». И показал меня режиссёру Олегу Фомину. С Фоминым у меня тоже был долгий роман — я имею в виду роман в кино. Мы сняли пять проектов «КГБ в смокинге» и другие. При этом остались друзьями, как и с Абдуловым, хотя у нас была симпатия», — заявила Волкова.

После съёмок Абдулов пригласил Волкову поехать в гастрольный тур со спектаклем «Всё проходит».

Ранее актриса Ангелина Пахомова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru заявила, что ей понравилась атмосфера на съёмках сериала «Бедные Абрамовичи».