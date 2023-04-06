Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о дружбе с Александром Абдуловым

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своих отношениях с народным артистом РСФСР Александром Абдуловым.

«Одна журналистка проникла к Саше в жизнь под предлогом интервью и закрутила с ним роман. А мне она помогала вещами — мне нечего было надеть, а она модница была и делилась со мной гардеробом, с дизайнерами знакомила. В общем, и в мою жизнь проникла, стала вроде как подруга. И я, с одной стороны, хотела ответить на ухаживания Абдулова. С другой, я не могу, когда это мужчина подруги», — сообщила актриса в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, она рада, что не пересекла черту и сохранила дружбу с Абдуловым.

Ранее актриса Ангелина Пахомова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru заявила, что ей понравилась атмосфера на съёмках сериала «Бедные Абрамовичи».