Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о дружбе с Александром Абдуловым

Короткая ссылка
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своих отношениях с народным артистом РСФСР Александром Абдуловым.
Екатерина Волкова поделилась воспоминаниями о дружбе с Александром Абдуловым
  • РИА Новости

«Одна журналистка проникла к Саше в жизнь под предлогом интервью и закрутила с ним роман. А мне она помогала вещами — мне нечего было надеть, а она модница была и делилась со мной гардеробом, с дизайнерами знакомила. В общем, и в мою жизнь проникла, стала вроде как подруга. И я, с одной стороны, хотела ответить на ухаживания Абдулова. С другой, я не могу, когда это мужчина подруги», — сообщила актриса в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, она рада, что не пересекла черту и сохранила дружбу с Абдуловым.

Ранее актриса Ангелина Пахомова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru заявила, что ей понравилась атмосфера на съёмках сериала «Бедные Абрамовичи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить