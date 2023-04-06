Первый эко-забег от команды Running Heroes Russia пройдёт 15 апреля в Москве

В апреле в Москве начнётся серия эко-забегов от команды Running Heroes Russia. Первый состоится 15 апреля на территории Мещерского парка.

Ещё несколько стартов пройдут летом и осенью в парках Москвы и Московской области.

Плоггинг — вид забега, совмещённый со сбором мусора. Продолжительность составляет два часа. За это время участники успевают пробежать от 1 до 7 км и общими усилиями собирают до 1 т мусора.

«Мы запустили плоггинг-пробежки в 2019 году и с тех пор регулярно в течение сезона проводим три-четыре таких мероприятия. Мы хотим привлечь внимание к вопросам экологии, популяризовать бережное отношение к природе и на своём примере показать, что социальная ответственность — это не только слова, но и действия», — заявил основатель Running Heroes Russia Михаил Долгий.

Весь собранный мусор будет отсортирован и направлен на переработку. Участники получат памятные медали из переработанного пластика.