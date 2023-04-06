Актриса Кобзева рассказала, что в ходе съёмок фильма «Странный дом» воплотила свою мечту в жизнь

Актриса и модель Ирина Кобзева рассказала о работе над главной ролью в новом фантастическом триллере «Странный дом» режиссёра Максима Максимова, премьера которого в России состоится в четверг, 6 апреля.

В интервью «Вечерней Москве» актриса призналась, что всегда была заложницей своей внешности.

«Мне хотелось кричать: «Эй, ребята, я не только красивая картинка, я могу больше, просто дайте шанс!» И этот шанс выпал. Когда мне прислали сценарий, я загорелась и была полна решимости сыграть эту роль. Характер героини, сюжет, партнёры — всё это было на тот момент моей мечтой, которую оставалось только воплотить в жизнь. Что я и сделала», — поделилась она.

Кобзева отметила, что её героиня в финале находит в себе силы выйти победителем из всех жизненных трудностей.

«Мы похожи с моей героиней Еленой», — заключила актриса.

Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».