Актриса Кобзева рассказала, что в ходе съёмок фильма «Странный дом» воплотила свою мечту в жизнь
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В интервью «Вечерней Москве» актриса призналась, что всегда была заложницей своей внешности.
«Мне хотелось кричать: «Эй, ребята, я не только красивая картинка, я могу больше, просто дайте шанс!» И этот шанс выпал. Когда мне прислали сценарий, я загорелась и была полна решимости сыграть эту роль. Характер героини, сюжет, партнёры — всё это было на тот момент моей мечтой, которую оставалось только воплотить в жизнь. Что я и сделала», — поделилась она.
Кобзева отметила, что её героиня в финале находит в себе силы выйти победителем из всех жизненных трудностей.
«Мы похожи с моей героиней Еленой», — заключила актриса.
Ранее Nation News сообщал, что в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка».