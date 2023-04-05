Режиссёр Алексей Учитель возглавит жюри национального конкурса ММКФ
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«Председателем жюри в этом году в «Русских премьерах» стал Алексей Учитель. С ним вместе судить фильмы будут сценарист Андрей Золотарёв и актриса Анна Снаткина», — сообщил в ходе пресс-конференции председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев.
В рамках конкурсной программы будут представлены семь картин, среди которых «Голова-жестянка» Ивана Капитонова, «Ада» Станислава Светлова, «Край надломленной луны» Светланы Самошиной, «Единица Монтевидео» Татьяны Лютаевой, «Помилование» Айнура Аскарова, «Тайное влечение» Стаси Венковой и «Туман» Натальи Гугуевой.
Ранее в отборочной комиссии ММКФ рассказали о расширении географии кинофестиваля.