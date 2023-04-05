Ведущий Оскар Кучера: Меладзе попал как кур во щи по глупости

Ведущий Оскар Кучера рассказал о своём отношении к певцу и продюсеру Валерию Меладзе. По его мнению, артист попал «как кур во щи по своей глупости».

«Я знаю Валеру. Он хороший дядька. Он попал как кур во щи по глупости, я считаю. Те, кто орут, — окажитесь вы в толпе врагов, как вы себя поведёте? Да хрен его знает. Он, может, сам испугался того, что он сказал», — сказал Кучера в беседе с RTVI.

Кучера подчеркнул, что не оправдывает поведение Меладзе.

«Я понимаю, почему требуют наказания, допустим, Галкину*. Потому что он гадости всё время говорит: гадости про страну, про ситуацию, которая сейчас возникла, соответственно, дискредитирует, смеясь над нашей армией… Он некрасиво себя ведёт. Так подонки себя ведут, так нельзя», — отметил он.

Вместе с этим Кучера выразил мнение, что Меладзе «не хотел никого обидеть».

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в городе отменили концерты артистов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы.

Кроме того, по данным RT, в Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием провести проверку Валерия Меладзе в связи с возможными фактами финансирования им деятельности Вооружённых сил Украины.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.