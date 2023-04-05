Певец Гарри Стайлс отказался от роли принца в фильме «Русалочка»

Режиссёр Роб Маршалл, работающий над ремейком «Русалочки» для компании Disney, рассказал, что предлагал роль принца Эрика популярному поп-исполнителю Гарри Стайлсу, но тот отказался, несмотря на желание строить актёрскую карьеру.

По словам Маршалла, которые цитирует Entertainment Weekly, Стайлс хочет сосредоточиться на работе в более мрачных фильмах, а не в мюзиклах, потому отклонил предложение постановщика. В результате роль принца Эрика досталась Джоне Хауэр-Кингу.

Обладатель «Грэмми» Гарри Стайлс успел поработать в таких картинах, как «Мой полицейский» и «Дюнкерк».

Мировая премьера новой адаптации «Русалочки» от Disney состоится 24 мая 2023 года. Трейлер ленты, представленный на выставке D23 Expo, был раскритикован интернет-пользователями.