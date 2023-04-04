В Челябинскую область вернутся снегопады 6 и 7 апреля

Короткая ссылка
В Челябинскую область в ближайшие дни вернутся снегопады.
В Челябинскую область вернутся снегопады 6 и 7 апреля
  • Gettyimages.ru
  • © Kay Bartolozzi / EyeEm

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В четверг, 6 апреля, при дневной температуре +10...+15 °С начнутся дожди.

В ночь на пятницу, 7 апреля, похолодает до -2...-7 °С, и дожди перейдут в снег.

Днём температура будет держаться чуть выше 0 °С. Дожди прекратятся, но будет ветер до 15 м/с.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить