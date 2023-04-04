В Челябинскую область вернутся снегопады 6 и 7 апреля
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
В четверг, 6 апреля, при дневной температуре +10...+15 °С начнутся дожди.
В ночь на пятницу, 7 апреля, похолодает до -2...-7 °С, и дожди перейдут в снег.
Днём температура будет держаться чуть выше 0 °С. Дожди прекратятся, но будет ветер до 15 м/с.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.