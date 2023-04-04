Диетолог Гинзбург призвал отказаться от резкого перехода от поста к обычному режиму питания

Доктор медицинских наук врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.

«Первый совет: ни в коем случае не переключаться на питание, сколь бы то ни было отличное от поста, резко. Ни в коем случае. Необходим переходный период», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, в процессе соблюдения поста произошла перестройка пищеварения, и если резко изменить режим питания, то может возникнуть масса осложнений.

«Самое лучшее — это включить в своё питание такие продукты, как, например, молочные и полумолочные каши. То есть до этого их было нельзя, сейчас можно. Подойдут также молочные супы. А вот мясо, например, только в виде фрикаделек, в протёртом или прокрученном виде», — сообщил Гинзбург.

Как отметил эксперт, можно есть тушёные овощи, фрукты, пить кисломолочные напитки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с сайтом «Москва 24» заявила, что молоко является важным продуктом в рационе пожилых людей, поскольку это источник кальция и белка. Также оно содержит витамины A, E, D и группы B.