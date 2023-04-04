Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве на текущей неделе
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«Европейскую территорию будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что гарантирует обилие солнечного света и отсутствие осадков», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».
По его словам, температура воздуха окажется выше нормы на 3-4 градуса.
«Я думаю, что к концу недели зелень начнёт зацветать», — добавил Шувалов.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.