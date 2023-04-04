Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве на текущей неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в столичном регионе на текущей неделе. Он отметил, что ночные температуры ещё будут опускаться до отрицательных значений, но днём ожидается +10 °С и выше.
Синоптик Шувалов спрогнозировал солнечную погоду в Москве на текущей неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Европейскую территорию будут посещать антициклоны северо-запада и Скандинавии, что гарантирует обилие солнечного света и отсутствие осадков», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «360».

По его словам, температура воздуха окажется выше нормы на 3-4 градуса.

«Я думаю, что к концу недели зелень начнёт зацветать», — добавил Шувалов.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.

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