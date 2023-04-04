Иван Демьян рассказал подробности о конкурсе «Нашествие: Молодые ветра»

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Лидер группы «7Б» Иван Демьян рассказал подробности о конкурсе «Нашествие: Молодые ветра», одним из членов жюри которого он является. Как отметил музыкант, такие проекты сегодня актуальны как никогда.
Иван Демьян рассказал подробности о конкурсе «Нашествие: Молодые ветра»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Chasovitin

«При нынешней обстановке в стране и в мире очень важно новое, молодое творчество. Наверняка есть прекрасные, творческие, талантливые люди, которым пока не представилась возможность быть услышанными и оценёнными», — заявил Демьян в беседе с НСН.

По словам музыканта, ему интересно поучаствовать в жюри, побыть наставником для молодых артистов.

Демьян добавил, что участников конкурса ждёт достойная награда, в том числе ротации, гастрольные туры.

Ранее певица Татьяна Буланова в беседе с ФАН рассказала о своём новом альбоме и творческих планах.

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