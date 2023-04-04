В России выйдет фильм «Гипноз» с Беном Аффлеком

Короткая ссылка
В российских кинотеатрах выйдет детективный триллер Роберта Родригеса «Гипноз», главную роль в котором исполняет Бен Аффлек. Выпустит картину кинокомпания «Централ Партнершип».
В России выйдет фильм «Гипноз» с Беном Аффлеком
  • Gettyimages.ru
  • © Rodin Eckenroth

Сюжет ленты сфокусирован на детективе Дэниеле Рурке, который узнаёт о связи между чередой ограблений и исчезновением его дочери. Герой начинает расследование и оказывается вовлечённым в опасное приключение. Ему придётся не только отыскать свою дочь, но и помешать правительству воплотить в жизнь секретную программу.

Помимо Бена Аффлека, в фильме играют Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Келли Фрай, Халла Финли и другие.

Как сообщает портал kinobusiness.com, в российский прокат фильм выйдет 6 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что в России появится альтернатива IMAX.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить