В России выйдет фильм «Гипноз» с Беном Аффлеком
- Gettyimages.ru
- © Rodin Eckenroth
Сюжет ленты сфокусирован на детективе Дэниеле Рурке, который узнаёт о связи между чередой ограблений и исчезновением его дочери. Герой начинает расследование и оказывается вовлечённым в опасное приключение. Ему придётся не только отыскать свою дочь, но и помешать правительству воплотить в жизнь секретную программу.
Помимо Бена Аффлека, в фильме играют Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Келли Фрай, Халла Финли и другие.
Как сообщает портал kinobusiness.com, в российский прокат фильм выйдет 6 июля 2023 года.
Ранее стало известно, что в России появится альтернатива IMAX.