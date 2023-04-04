В России выйдет фильм «Гипноз» с Беном Аффлеком

В российских кинотеатрах выйдет детективный триллер Роберта Родригеса «Гипноз», главную роль в котором исполняет Бен Аффлек. Выпустит картину кинокомпания «Централ Партнершип».

Сюжет ленты сфокусирован на детективе Дэниеле Рурке, который узнаёт о связи между чередой ограблений и исчезновением его дочери. Герой начинает расследование и оказывается вовлечённым в опасное приключение. Ему придётся не только отыскать свою дочь, но и помешать правительству воплотить в жизнь секретную программу.

Помимо Бена Аффлека, в фильме играют Уильям Фихтнер, Алиси Брага, Келли Фрай, Халла Финли и другие.

Как сообщает портал kinobusiness.com, в российский прокат фильм выйдет 6 июля 2023 года.

Ранее стало известно, что в России появится альтернатива IMAX.