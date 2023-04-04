В Приморье ввели режим повышенной готовности из-за лесных пожаров

В Приморском крае ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с лесными пожарами. За мониторинг ситуации отвечают сотрудники регионального управления МЧС России.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

За последние сутки ликвидированы возгорания на площади 117 га. Всего зафиксировано 76 очагов лесных пожаров.

Спасатели призвали по возможности не посещать леса или по меньшей мере не использовать там огонь.

Также стало известно, что в Казани зарегистрировали температурный рекорд в понедельник, 3 апреля, передаёт inkazan.ru со ссылкой на управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

Воздух в городе прогрелся до +16,7 °С. Предыдущий рекорд был в 1951 году, когда температура воздуха составила +16,6 °С.

Ранее сообщалось, что общая площадь ландшафтных пожаров в Челябинской области превысила 80 га.