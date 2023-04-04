Специалист Верис назвал употребление сезонных овощей полезной привычкой

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Эксперт по диетическому питанию, менеджер по продукту компании FITKIT Артём Верис рассказал о полезных пищевых привычках. В частности, он посоветовал потреблять от четырёх до шести порций сезонных овощей, зелени и фруктов ежедневно.
Специалист Верис назвал употребление сезонных овощей полезной привычкой
  • Gettyimages.ru
  • © Stevens Fremont

«В марте и апреле в магазинах можно найти петрушку, шпинат, черемшу и мяту. Из фруктов ищите на прилавках апельсины, бананы, гранаты, киви, лимоны, мандарины и яблоки. Среди овощей прежде всего стоит обратить внимание на все виды капусты, лук, редис, репу и сельдерей», — заявил Верис в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, в ежедневный рацион нужно добавлять и продукты, содержащие кальций, например молоко, сыр, творог, йогурты.

Он также рекомендовал обращать внимание на продукты, которые содержат белок.

«Лучше всего потреблять нежирные продукты с высоким содержанием белка — мясо птицы, яйца, рыбу, варёную говядину. Отличным дополнением к животному белку также станут протеиновые десерты без сахара и муки и протеиновые порошки», — пояснил Верис.

Эксперт посоветовал добавить в рацион продукты с жирами, в том числе красную рыбу, яйца, авокадо, растительное масло, орехи.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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