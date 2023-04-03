В Свердловской области ожидается потепление до +18 °С
- РИА Новости
Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское управление Гидрометцентра России.
Как отметила главный синоптик Галина Шепоренко, температура воздуха будет на 3—7 градусов выше климатических значений. Днём прогнозируется +13...+18 °С.
Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 21 ландшафтный пожар, передаёт megatyumen.ru. Возгорания произошли в Ялуторовском, Аромашевском, Тюменском районах и Тюмени, заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.
«За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивается вознаграждение», — напомнил Михнович.
Ранее сообщалось, что введённый в муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды режим ЧС отменён.