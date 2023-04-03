В Свердловской области ожидается потепление до +18 °С

В Свердловской области ожидается тёплая погода в первой половине недели.

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское управление Гидрометцентра России.

Как отметила главный синоптик Галина Шепоренко, температура воздуха будет на 3—7 градусов выше климатических значений. Днём прогнозируется +13...+18 °С.

Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 21 ландшафтный пожар, передаёт megatyumen.ru. Возгорания произошли в Ялуторовском, Аромашевском, Тюменском районах и Тюмени, заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивается вознаграждение», — напомнил Михнович.

Ранее сообщалось, что введённый в муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды режим ЧС отменён.