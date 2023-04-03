В Свердловской области ожидается потепление до +18 °С

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В Свердловской области ожидается тёплая погода в первой половине недели.
В Свердловской области ожидается потепление до +18 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает tagilcity.ru со ссылкой на Уральское управление Гидрометцентра России.

Как отметила главный синоптик Галина Шепоренко, температура воздуха будет на 3—7 градусов выше климатических значений. Днём прогнозируется +13...+18 °С.

Также стало известно, что в Тюменской области зарегистрировали 21 ландшафтный пожар, передаёт megatyumen.ru. Возгорания произошли в Ялуторовском, Аромашевском, Тюменском районах и Тюмени, заявил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

«За достоверную информацию о виновниках ландшафтных пожаров выплачивается вознаграждение», — напомнил Михнович.

Ранее сообщалось, что введённый в муниципалитетах Ростовской области из-за непогоды режим ЧС отменён.

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