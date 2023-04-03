Новый фильм про Индиану Джонса покажут на Каннском кинофестивале

На Каннском кинофестивале, который пройдёт во Франции с 16 по 27 мая, состоится премьера фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы», пятой части популярной франшизы о приключениях археолога.

Как сообщается на сайте смотра, лента будет показана 18 мая, а 28 выйдет в широкий прокат во Франции. Покажут ли фильм в России — пока неизвестно.

Главную роль в картине, как и в предыдущих частях, исполнит Харрисон Форд. Также на экране появятся Антонио Бандерас, Бойд Холбрук, Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж и другие. Режиссёр — Джеймс Мэнголд, работавший над проектами «Ford против Ferrari» и «Логан».

Ранее в сети вышел трейлер фильма Уэса Андерсона «Город астероидов», премьера которого также состоится в Канне.