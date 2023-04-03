Синоптик Шувалов пообещал солнечную погоду в Москве с 5 апреля

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в первой половине недели в Москве ожидается до +12 °С, затем немного похолодает, но погода станет более солнечной.

«Начиная со среды солнце будет всё сильнее завоёвывать небосвод. И вторая половина недели пройдёт при солнечной погоде. С четверга солнце будет практически безраздельно господствовать в небе», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, с 6 апреля дневная температура составит +8...+9 °С, ночная — 0...+1 °С.

Как отметил Шувалов, осадков практически не будет — они возможны только во вторник, 4 апреля.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.