В Москве выбрали треки, которые будут звучать в парках в течение лета
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.
Выбранные треки будут звучать в городских парках в течение лета, в том числе в саду «Эрмитаж», Парке Горького, «Сокольниках», «Красной Пресне».
В 2023 году в проекте приняли участие 1,3 тыс. артистов из 137 городов, а также из Германии, Израиля, ОАЭ и других стран.
Ранее телеканал «360» сообщал, что на катках Московской области побывали более 500 тыс. человек в течение зимнего сезона.