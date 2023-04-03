В Москве выбрали треки, которые будут звучать в парках в течение лета

В Москве определили победителей 15-го сезона проекта «Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках». В список вошли авторские композиции в разных жанрах.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Выбранные треки будут звучать в городских парках в течение лета, в том числе в саду «Эрмитаж», Парке Горького, «Сокольниках», «Красной Пресне».

В 2023 году в проекте приняли участие 1,3 тыс. артистов из 137 городов, а также из Германии, Израиля, ОАЭ и других стран.

Ранее телеканал «360» сообщал, что на катках Московской области побывали более 500 тыс. человек в течение зимнего сезона.