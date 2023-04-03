Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили примерно в 12 млрд рублей
- РИА Новости
«Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесённый тремя годами, — это примерно 12 млрд рублей», — цитирует Гергиева ТАСС.
Дирижёр также отметил, что причина такого положения — пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, поскольку именно они стоили больших денег для любых творческих коллективов, включая самые крупные театры.
27 марта в Москве состоялась акция «Ночь театров». В ней приняли участие более 100 площадок.