Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили примерно в 12 млрд рублей

Художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев рассказал о финансовых потерях театра за последние три года, обусловленных в первую очередь пандемией коронавируса.

«Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесённый тремя годами, — это примерно 12 млрд рублей», — цитирует Гергиева ТАСС.

Дирижёр также отметил, что причина такого положения — пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, поскольку именно они стоили больших денег для любых творческих коллективов, включая самые крупные театры.

27 марта в Москве состоялась акция «Ночь театров». В ней приняли участие более 100 площадок.