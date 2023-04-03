Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили примерно в 12 млрд рублей

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Художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев рассказал о финансовых потерях театра за последние три года, обусловленных в первую очередь пандемией коронавируса.
Финансовые потери Мариинского театра за три года оценили примерно в 12 млрд рублей
  • РИА Новости

«Такие театры, как Мариинский, потеряли до 70% на непродажах билетов, и довольно долго это держалось. Урон Мариинского театра, нанесённый тремя годами, — это примерно 12 млрд рублей», — цитирует Гергиева ТАСС.

Дирижёр также отметил, что причина такого положения — пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, поскольку именно они стоили больших денег для любых творческих коллективов, включая самые крупные театры.

27 марта в Москве состоялась акция «Ночь театров». В ней приняли участие более 100 площадок.

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