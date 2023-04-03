Агитбригады «Русского Радио» выступили на юбилее 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка

Агитбригады «Русского Радио» поздравили личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка с 10-летием.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Публика очень благодарная, все в приподнятом настроении, ведь сегодня такой большой праздник», — заявил Митя Фомин, один из участников концерта.

По его словам, у такой публики очень высокий внутренний ценз.

В рамках Агитбригад «Русского Радио» состоялось около 30 концертов как в подмосковных воинских частях, так и в новых регионах.