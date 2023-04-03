Агитбригады «Русского Радио» выступили на юбилее 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».
«Публика очень благодарная, все в приподнятом настроении, ведь сегодня такой большой праздник», — заявил Митя Фомин, один из участников концерта.
По его словам, у такой публики очень высокий внутренний ценз.
В рамках Агитбригад «Русского Радио» состоялось около 30 концертов как в подмосковных воинских частях, так и в новых регионах.