Агитбригады «Русского Радио» выступили на юбилее 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка

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Агитбригады «Русского Радио» поздравили личный состав 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка с 10-летием.
Агитбригады «Русского Радио» выступили на юбилее 1-го отдельного стрелкового Семёновского полка
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Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

«Публика очень благодарная, все в приподнятом настроении, ведь сегодня такой большой праздник», — заявил Митя Фомин, один из участников концерта.

По его словам, у такой публики очень высокий внутренний ценз.

В рамках Агитбригад «Русского Радио» состоялось около 30 концертов как в подмосковных воинских частях, так и в новых регионах.

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