В Тюменской области направят 335 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия

В Тюменской области направят более 335 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы 26 объектов культурного наследия и разработку проектной документации для 33 исторических строений.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на комитет по охране и использованию объектов культурного наследия.

В частности, до конца 2023 года в регионе завершат реставрационные работы в «Водонапорной башне», «Доме Ф.З. Рубцовой» и в женской гимназии 1863 года (Ишим).

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.