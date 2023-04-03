В Тюменской области направят 335 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия

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В Тюменской области направят более 335 млн рублей на ремонтно-реставрационные работы 26 объектов культурного наследия и разработку проектной документации для 33 исторических строений.
В Тюменской области направят 335 млн рублей на ремонт объектов культурного наследия
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на комитет по охране и использованию объектов культурного наследия.

В частности, до конца 2023 года в регионе завершат реставрационные работы в «Водонапорной башне», «Доме Ф.З. Рубцовой» и в женской гимназии 1863 года (Ишим).

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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