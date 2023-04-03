Жительница Камчатки рассказала о «ходившей ходуном мебели» во время землетрясения

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Жительница Камчатки Елизавета рассказала, что во время землетрясения спряталась в ванной. По её словам, сначала трясло несильно, но потом «мебель начала ходить ходуном».
Жительница Камчатки рассказала о «ходившей ходуном мебели» во время землетрясения
  • Gettyimages.ru

«Спустя пару минут всё прекратилось. После этого я сразу же приготовила «аварийный чемоданчик», — уточнила она в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё одна местная жительница Екатерина рассказала, что переждала землетрясение в квартире.

«Мы встали в квартире в безопасное место и ждали, пока всё успокоится. Многие из нашего дома выбежали на улицу в чём были. Мы решили, что выбегать в подъезд будет ещё опасней. По моим ощущениям, было два толчка. Первый слабее, сразу второй — сильнее», — сказала она.

Ранее губернатор региона Владимир Солодов сообщил, что здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.

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