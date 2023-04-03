Михаил Шуфутинский отметит 75-летие концертами в Санкт-Петербурге и Москве

Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский отметит 75-летие на сцене Большого концертного зала «Октябрьский» в Петербурге 13 апреля. На следующий день состоится сольный концерт артиста в «Крокус Сити Холле» в Москве.

«13 апреля у меня состоится сольный концерт в Санкт-Петербурге, в БКЗ (Большой концертный зал «Октябрьский». — RT). Я точно так же в прошлом году был в день своего рождения в Питере в БКЗ. С городом связано много хорошего, вообще мне там нравится, в целом, в Петербурге. Очень хороший зал, и меня там хорошо встречают», — цитирует музыканта РИА Новости.

Шуфутинский также добавил, что в программу войдут все песни, которые ждут его слушатели, а также несколько новых номеров, которые он начал исполнять совсем недавно.

Кроме того, артист сообщил, что с ним на сцену также выйдут Сергей Куприк, Александр Розенбаум, вокальная группа Soprano и другие исполнители.

Ранее популярный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается уезжать из России.