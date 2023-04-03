Диетолог Дианова предложила заменить сладкую газировку на компот

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Врач — гепатолог-гастроэнтеролог-диетолог и психолог пищевого поведения Нурия Дианова посоветовала вместо сладкой газировки употреблять компот из сухофруктов без сахара или безалкогольный глинтвейн.
Диетолог Дианова предложила заменить сладкую газировку на компот
  • РИА Новости

«Сладкая газировка содержит большое количество сахара, но её вред для организма объясняется не только этим. Сладкие напитки не распознаются мозгом как твёрдая пища, следовательно, они не уменьшают чувство голода. Таким образом, человек фактически потребляет калории дважды: сначала — в виде газировки, потом — в виде еды», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в газировке много консервантов, ароматизаторов и других химических веществ.

Вместе с тем Дианова предложила заменить сладости на фруктовую пастилу, домашние конфеты из сухофруктов и горький шоколад из натуральных ингредиентов.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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