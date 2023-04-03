Боевик «Джон Уик 4» вновь возглавил прокат в России и СНГ

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По предварительным данным, кинокартина Чада Стахелски «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли собрала кассу, превышающую 191 млн рублей. На втором месте — отечественная анимация «Коты Эрмитажа», а замыкает тройку лидеров картина Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы».
Боевик «Джон Уик 4» вновь возглавил прокат в России и СНГ
  • Gettyimages.ru

Четвёртая часть неонуарного боевика «Джон Уик 4» вторую неделю сохраняет лидерство в прокате на территории России и СНГ, собрав за минувшие выходные 191,7 млн рублей и показав итоговую кассу в 579,5 млн, сообщает портал «Кинобизнес».

Сюжет картины вращается вокруг противостояния киллера Джона Уика и Правления кланов.

Второе место в прокатной гонке занимает российский мультфильм «Коты Эрмитажа» Василия Ровенского. Анимация, в центре сюжета которой приключения юного кота по кличке Винсент и его друга — мыши Морриса, собрала 68,5 млн рублей за минувшие выходные, доведя итоговый результат до 209,5 млн.

Замыкает тройку лидеров приключенческая драма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». За выходные картина прибавила 62,4 млн рублей и показала итог в 369 млн.

Ранее стало известно, что Министерство культуры России не поддержало прокат иностранных фильмов без лицензии.

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