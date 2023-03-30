Режиссёр Тереза Дурова рассказала, как привести театр к успеху

Худрук «Театра Терезы Дуровой» рассказала, в чём секрет успешности театра.

В беседе с телеканалом «360» Тереза Дурова призналась: всё, что она задумывала несколько лет назад, удалось выполнить. Труппа стала больше, число спектаклей выросло, увеличилось и количество зрителей.

«Рекомендация очень простая… Если спектакль сделан честно, актёры играют с отдачей, всё выполнено профессионально и с ощущением своей ответственности перед публикой, тогда она идёт (в театр. —RT)», — поделилась режиссёр.

Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.