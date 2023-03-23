Выставка «Юсуповы. Род, история, коллекции» откроется 29 марта в Подмосковье
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма Московской области.
На экспозиции будет представлено около 500 предметов из собрания музея-заповедника «Архангельское», в том числе картины, книги, предметы быта, которые принадлежали Юсуповым до 1918 года.
Также посетители смогут увидеть подлинный герб фамилии и рукописи.
Ранее URA.RU сообщало, что в Доме Мешкова в Перми открылась археологическая выставка «Докопаться до города».