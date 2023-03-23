Музыкальный фестиваль «Дальневосточная весна» начнётся во Владивостоке 24 марта
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Откроет его опера «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова в исполнении приглашённых солистов из Казани и Волгограда, сообщает ИА PrimaMedia.
26 марта на сцене Приморской краевой филармонии выступит итальянский тенор Лука Миннелли.
Фестиваль, посвящённый 150-летию со дня рождения русского композитора и дирижёра Сергея Рахманинова, продлится до 28 апреля.
Наряду с этим стало известно, что в Тюмени открылась масштабная экспозиция «Противостояние». Это юбилейная выставка тюменского художника Бориса Паромова, посвящённая 75-летию автора, передаёт Тюменская область сегодня.
Ранее сообщалось, что акция «Ночь театров» состоится в Москве 27 марта.