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Музыкальный фестиваль «Дальневосточная весна» начнётся во Владивостоке 24 марта

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Во Владивостоке традиционный фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» пройдёт с 24 по 28 марта.
Музыкальный фестиваль «Дальневосточная весна» начнётся во Владивостоке 24 марта
  • Gettyimages.ru
  • © Yuri Arcurs / EyeEm

Откроет его опера «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова в исполнении приглашённых солистов из Казани и Волгограда, сообщает ИА PrimaMedia.

26 марта на сцене Приморской краевой филармонии выступит итальянский тенор Лука Миннелли.

Фестиваль, посвящённый 150-летию со дня рождения русского композитора и дирижёра Сергея Рахманинова, продлится до 28 апреля.

Наряду с этим стало известно, что в Тюмени открылась масштабная экспозиция «Противостояние». Это юбилейная выставка тюменского художника Бориса Паромова, посвящённая 75-летию автора, передаёт Тюменская область сегодня.

Ранее сообщалось, что акция «Ночь театров» состоится в Москве 27 марта.

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