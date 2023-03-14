В Свердловскую область на гастроли приехал Донецкий молодёжный театр
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Впервые артисты привезли детские спектакли, передаёт ОТР.
На большинстве площадок покажут «У ковчега в восемь», «Левша», «Человек из Подольска» и свежую работу для подростковой аудитории — «Случайный человек».
Помимо спектаклей, артисты привезли выставку работ юных художников Макеевки «Донбасс — моя любовь». Всего в экспозиции представлено около 50 картин.
В конце декабря, по сообщениям Newinform, в Фонде кино назвали ряд фильмов, которые получат поддержку.