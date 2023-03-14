В Москве утвердили предмет охраны здания музея Алексея Толстого

В Москве утвердили предмет охраны здания мемориального музея писателя Алексея Толстого.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Учреждение расположено во флигеле бывшего особняка предпринимателя и банкира Степана Рябушинского по адресу улица Спиридоновка, 2, стр. 1 и имеет статус объекта культурного наследия.

«В предмет охраны внесены композиция и оформление фасадов и интерьеров, исторические лестницы, окна и двери начала XX века. При проведении реставрационных и любых других работ специалисты будут ориентироваться на утверждённый документ», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.