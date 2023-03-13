Кондитер Дюран рассказал о преимуществах рисовой муки

Кондитер и специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран посоветовал заменить пшеничную муку в рецептах на рисовую или овсяную.

«Рисовая мука может использоваться в качестве замены пшеничной муки в различных рецептах, таких как пироги, печенье, кексы, пудинги. Это безглютеновый продукт, что особенно важно для людей, страдающих целиакией или чувствительных к глютену», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, рисовая мука также имеет низкий гликемический индекс.

Что касается овсяной муки, то она содержит комплекс витаминов В, железо и магний, отметил эксперт.

«Овсяная мука содержит растворимые волокна, которые могут помочь улучшить пищеварение», — добавил он.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.