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Кондитер Дюран рассказал о преимуществах рисовой муки

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Кондитер и специалист по правильному питанию Дмитрий Дюран посоветовал заменить пшеничную муку в рецептах на рисовую или овсяную.
Кондитер Дюран рассказал о преимуществах рисовой муки
  • Gettyimages.ru
  • © Brent Hofacker / 500px

«Рисовая мука может использоваться в качестве замены пшеничной муки в различных рецептах, таких как пироги, печенье, кексы, пудинги. Это безглютеновый продукт, что особенно важно для людей, страдающих целиакией или чувствительных к глютену», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, рисовая мука также имеет низкий гликемический индекс.

Что касается овсяной муки, то она содержит комплекс витаминов В, железо и магний, отметил эксперт.

«Овсяная мука содержит растворимые волокна, которые могут помочь улучшить пищеварение», — добавил он.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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