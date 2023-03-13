Узнать больше

В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с 14 марта

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге во вторник, 14 марта, ухудшится погода.
В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с 14 марта
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По прогнозу, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...-5 °С, днём вырастет до +6...+8 °С.

Тем временем в Кировской области объявляли метеопредупреждение на понедельник, 13 марта, из-за усиления ветра до 20 м/с, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный ЦГМС.

Ранее жителей ХМАО предупредили о мокром снеге и ветре до 18 м/с в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить