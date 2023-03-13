В Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с 14 марта

В Санкт-Петербурге во вторник, 14 марта, ухудшится погода.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По прогнозу, ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3...-5 °С, днём вырастет до +6...+8 °С.

Тем временем в Кировской области объявляли метеопредупреждение на понедельник, 13 марта, из-за усиления ветра до 20 м/с, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный ЦГМС.

Ранее жителей ХМАО предупредили о мокром снеге и ветре до 18 м/с в ближайшие дни.