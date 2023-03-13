Синоптик Позднякова спрогнозировала потепление до +5 °С в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.

«Ночь на вторник, 14 марта, будет самой холодной на этой неделе. Минимальная температура в Москве составит -4...-6 °С. Местами возможен снег от небольшого до умеренного», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, днём 14 марта местами ожидаются осадки, +2...+4 °С.

В среду прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ночью 0...+2 °С, днём +3...+5 °С.

Как отметила Позднякова, в четверг и пятницу будет похожая погода.

«Дневная температура 16 марта поднимается до +3…+5 °С. Практически такой же она будет и 17 марта», — добавила эксперт.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.