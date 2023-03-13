В Тульской области объявили режим половодья с 14 марта

В Тульской области режим половодья объявлен с 14 марта.

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на региональный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Из-за подъёма уровня воды в реках подтоплены дома в некоторых населённых пунктах Ефремова, Воловского и Киреевского районов.

Тем временем в Удмуртии при неблагоприятном сценарии площадь возможного подтопления во время паводка может составить около 33 кв. км, заявил исполняющий обязанности начальника регионального главка МЧС Андрей Поздеев.

На данный момент высота снежного покрова в регионе на 10% выше нормы, передаёт izhlife.ru.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в большинстве регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов во второй половине марта уже будет тепло и в отдельные дни температура воздуха может прогреться до +15 °С и выше.