Жителей ХМАО предупредили о мокром снеге и ветре до 18 м/с в ближайшие дни

В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа предупредили, что на большей части региона в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Об этом пишет URA.RU.

«14 марта на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9—14 м/с, местами порывы 15—18 м/с. Температура ночью 0…-5 °С, местами до -10 °С, днём — 0…+5 °С, местами до -5 °С», — говорится в сообщении.

В среду, 15 марта, в округе ожидается переменная облачность и снег. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью -9…-14 °С, днём 0…-5 °С, местами до +6 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.