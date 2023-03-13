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Жителей ХМАО предупредили о мокром снеге и ветре до 18 м/с в ближайшие дни

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В Гидрометцентре Ханты-Мансийского автономного округа предупредили, что на большей части региона в ближайшие дни ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.
Жителей ХМАО предупредили о мокром снеге и ветре до 18 м/с в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Merethe Svarstad Eeg / EyeEm

Об этом пишет URA.RU.

«14 марта на большей части территории небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 9—14 м/с, местами порывы 15—18 м/с. Температура ночью 0…-5 °С, местами до -10 °С, днём — 0…+5 °С, местами до -5 °С», — говорится в сообщении.

В среду, 15 марта, в округе ожидается переменная облачность и снег. Порывы ветра могут достигать 14 м/с. Температура ночью -9…-14 °С, днём 0…-5 °С, местами до +6 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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