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Спасатели предупредили об истончении льда на водоёмах Подмосковья

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Спасатели предупредили жителей Московской области об опасности выхода на лёд водоёмов весной.
Спасатели предупредили об истончении льда на водоёмах Подмосковья
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

С наступлением весны лёд теряет прочность, становится пористым и рыхлым, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас».

«В воскресенье в Московской области было резкое потепление с выпадением рекордного количества осадков, что привело к истончению льда. В ходе рейда спасатели измерили толщину ледовой поверхности водоёмов и отметили, что за сутки лёд стал тоньше в среднем на 2 см», — сказал врио начальника ведомства Вадим Беловошин.

Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.

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