Спасатели предупредили об истончении льда на водоёмах Подмосковья
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
С наступлением весны лёд теряет прочность, становится пористым и рыхлым, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО «Мособлпожспас».
«В воскресенье в Московской области было резкое потепление с выпадением рекордного количества осадков, что привело к истончению льда. В ходе рейда спасатели измерили толщину ледовой поверхности водоёмов и отметили, что за сутки лёд стал тоньше в среднем на 2 см», — сказал врио начальника ведомства Вадим Беловошин.
Ранее председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в беседе с Inforeactor дал советы по подготовке машины к весеннему сезону.