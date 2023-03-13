На портале «Активный гражданин» выбрали имя для детёныша мандрила из Московского зоопарка

Более 160 тыс. москвичей приняли участие в голосовании на портале «Активный гражданин». Участники подбирали имя для детёныша мандрила, появившегося на свет в павильоне «Дом приматов» в Московском зоопарке.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что жители выбирали из четырёх имен, предложенных специалистами. Наибольшее количество голосов набрал вариант Конго (26,7%) — обезьяну назовут в честь страны, где в основном обитают мандрилы.

На втором месте по популярности оказалось имя Акида — 26,5% голосов. За вариант Кинг отдали голоса 20% участников опроса, за имя Логон — 11%.

Ранее ФАН передавало, что музей Арктики и Антарктики совместно с Ленинградским зоопарком открыл выставку, посвящённую белому медведю.