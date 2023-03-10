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Музеи народных промыслов в Подмосковье приняли 40 тысяч школьников за три месяца зимы

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Музеи народных промыслов Московской области приняли почти 40 тыс. школьников за три месяца зимы, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Музеи народных промыслов в Подмосковье приняли 40 тысяч школьников за три месяца зимы
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

Об этом сообщает телеканал «360».

Наибольшей популярностью пользовались «Клинское подворье» и музей фабрики декоративной росписи «Жостово».

«Ребята посещали музеи в составе школьных экскурсий, а после ещё и приезжали всей семьёй. Это отличный вариант досуга: интересно и полезно можно провести время», — сказала Каклюгина.

Ранее сообщалось, что в Самарской области более 70% от общего количества подростков и молодёжи оформили «Пушкинскую карту».

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