Музеи народных промыслов в Подмосковье приняли 40 тысяч школьников за три месяца зимы

Музеи народных промыслов Московской области приняли почти 40 тыс. школьников за три месяца зимы, заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Об этом сообщает телеканал «360».

Наибольшей популярностью пользовались «Клинское подворье» и музей фабрики декоративной росписи «Жостово».

«Ребята посещали музеи в составе школьных экскурсий, а после ещё и приезжали всей семьёй. Это отличный вариант досуга: интересно и полезно можно провести время», — сказала Каклюгина.

Ранее сообщалось, что в Самарской области более 70% от общего количества подростков и молодёжи оформили «Пушкинскую карту».