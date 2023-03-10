Музеи народных промыслов в Подмосковье приняли 40 тысяч школьников за три месяца зимы
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Об этом сообщает телеканал «360».
Наибольшей популярностью пользовались «Клинское подворье» и музей фабрики декоративной росписи «Жостово».
«Ребята посещали музеи в составе школьных экскурсий, а после ещё и приезжали всей семьёй. Это отличный вариант досуга: интересно и полезно можно провести время», — сказала Каклюгина.
Ранее сообщалось, что в Самарской области более 70% от общего количества подростков и молодёжи оформили «Пушкинскую карту».