В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие около 140 тысяч человек

В акции «Покорми птиц» в Московской области приняло участие рекордное количество человек — около 140 тыс., в семь раз больше, чем прошлой зимой. Жители развесили свыше 16 тыс. кормушек.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минэкологии региона.

«Мы очень благодарны всем, кто позаботился этой зимой о птицах. Особая благодарность — родителям и педагогам, которые вывели на акцию десятки тысяч детей», — прокомментировал глава министерства Тихон Фирсов.

Больше всего человек акция объединила в Пушкино, Одинцове и Красногорске.

Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.