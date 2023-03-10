В подмосковной акции «Покорми птиц» приняли участие около 140 тысяч человек
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Минэкологии региона.
«Мы очень благодарны всем, кто позаботился этой зимой о птицах. Особая благодарность — родителям и педагогам, которые вывели на акцию десятки тысяч детей», — прокомментировал глава министерства Тихон Фирсов.
Больше всего человек акция объединила в Пушкино, Одинцове и Красногорске.
Ранее ФАН сообщало, что Международный форум «Экология большого города» пройдёт 22—24 марта в Санкт-Петербурге.