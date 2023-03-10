Исследование: 22% жительниц городов-миллионников посещают салоны с целью избавиться от стресса
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Об этом пишет Life.ru.
Ещё 52% женщин ответили, что прибегают к услугам мастеров, так как не могут самостоятельно сделать себе маникюр или макияж.
Среди опрошенных 83% обычно приходят в салоны красоты, чтобы выглядеть лучше для себя, 9% обращаются к услугам специалистов перед праздниками, а перед свиданиями — 3,8%.
Ранее врач-косметолог Татьяна Баллирано в беседе с ФАН рассказала, после каких процедур у беременных женщин могут быть осложнения.