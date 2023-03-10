На Ставрополье потеплеет до +22 °С на выходных

По данным Гидрометцентра России, в Ставропольском крае на предстоящих выходных температура воздуха может подняться до +22 °С.

Об этом сообщает newstracker.ru.

По данным синоптиков, в пятницу, 10 марта, воздух в регионе прогреется до +19 °С и пройдут дожди.

В субботу облачно, до +20 °С, в воскресенье — до +22 °С. По ночам — до +2 °С.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.