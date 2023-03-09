В Нижнем Новгороде продали более 12 тысяч билетов по Пушкинской карте с начала года
- РИА Новости
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на департамент культуры городской администрации.
«В данный момент в Нижнем Новгороде средствами, предоставленными молодым людям из федерального бюджета, можно оплатить более 150 муниципальных выставок, спектаклей, экскурсий, лекций и мастер-классов», — заявила директор ведомства Светлана Гуляева.
По её словам, список постоянно пополняется.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о весенних мероприятиях по программе «Пушкинская карта».