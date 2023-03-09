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В Омске зафиксировали суточный рекорд по осадкам

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В среду, 8 марта, в Омске зафиксировали суточный рекорд по осадкам.
В Омске зафиксировали суточный рекорд по осадкам
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Bret Wallis

Об этом сообщает newizv.ru со ссылкой на Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Омске был перекрыт суточный максимум осадков по снегу, державшийся 124 года. В 1899 году 8 марта в Омске за сутки выпало 3,5 мм осадков. Вчера суточное количество осадков в областном центре составило 9,5 мм», — заявила начальник управления Наталия Криворучко.

Она отметила, что рекорд побит почти в три раза.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с НСН рассказал о погоде в марте в некоторых регионах России.

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