Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную погоду в Петербурге

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в ближайшие дни.

«Петербург ещё прижмёт мороз в пятницу и субботу. Под утро по области до -20 °С, в самом городе -15...-17 °С. И потом погода будет долго выкарабкиваться к оттепели», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил эксперт, в воскресенье и понедельник морозы станут слабее.

«Снег в Петербурге прекратится в четверг после обеда. И прихватит мороз. Но снег снова вернётся в воскресенье, когда температура повысится до -1...-3 °С. Ветер будет переменный: то южный, то северный», — добавил Шувалов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области в четверг, 9 марта, ожидаются сильные осадки, гололедица и ветер.