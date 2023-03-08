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Люнет Литке в Кронштадте получил статус памятника

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Комплекс «Люнет Литке» в Кронштадте добавлен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Люнет Литке в Кронштадте получил статус памятника

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.

Люнет Литке состоит из трёх валов, двух пороховых погребов и траверса. Это одно из немногих сохранившихся земляных укреплений Кронштадтской площади.

Комплекс получил название в честь адмирала Литке, под руководством которого шло строительство.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.

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