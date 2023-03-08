Люнет Литке в Кронштадте получил статус памятника
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу КГИОП.
Люнет Литке состоит из трёх валов, двух пороховых погребов и траверса. Это одно из немногих сохранившихся земляных укреплений Кронштадтской площади.
Комплекс получил название в честь адмирала Литке, под руководством которого шло строительство.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют построенное по проекту архитектора Ушакова здание начала XX века.